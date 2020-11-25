Потребовавшего зарплату рабочего избивали и насиловали в Санкт-Петербурге

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Жителя Ленинградской области насильно удерживали в частном доме в Петербурге, избивали и подвергали сексуальному насилию, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

О том, что 42-летнего мужчину насильно удерживают в доме по улице Карла Маркса в поселке Сергиево, в полицию заявил его брат. После освобождения потерпевший заявил, что 26 октября приехал по объявлению о поиске разнорабочих. В дальнейшем он проживал по указанному адресу и трудился на различных объектах в городе.

17 ноября мужчина приехал к работодателю, чтобы попросить выплатить ему зарплату. Наниматели отобрали у него паспорт, мобильный телефон, избили дубинкой и совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера. До 24 ноября его насильно удерживали в доме.

Состояние переданного медикам мужчины оценивается как тяжелое. По подозрению в совершенном преступлении задержаны трое мужчин 39, 44 и 24 лет. Возбуждены уголовные дела по статьям "Насильственные действия сексуального характера" и "Незаконное лишение свободы", отметили в ведомстве.

Ранее суд во Владимирской области арестовал подозреваемого в похищении первоклассника. 26-летний мужчина будет находиться под стражей до 19 января. По версии следствия, он похитил 7-летнего мальчика и удерживал в своем доме в деревне Макарихе примерно в 20 километрах от поселка Горки, где расположен дом семьи ребенка.