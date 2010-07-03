Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

19:17

Водитель грузовика дал признательные показания в деле о смерти 39 мигрантов

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/Alastair Grant/AP

Водитель грузовика, в прицепе которого от переохлаждения погибли 39 вьетнамцев, признался в том, что участвовал в организации незаконной миграции. Об этом сообщает "Газета.ру".

Мужчина входил в международную группу контрабандистов. В настоящее время он находится под арестом. В британской полиции считают, что 25-летний Мо Робинсон спланировал "одно или несколько мероприятий, в ходе которых различные лица нарушили иммиграционное законодательство". Во время слушаний мужчина подтвердил, что получал деньги за перевозку нелегалов.

23 октября в индустриальном парке в городе Грейс в английском графстве Эссекс полицейские обнаружили грузовик, в прицепе которого находились тела восьми женщин и 31 мужчины. Все погибшие являются гражданами Вьетнама, самым юным из них было 15 лет.

Ранее таможенники обнаружили при досмотре грузового рефрижератора в порту Кале на северо-западе Франции восьмерых нелегальных мигрантов. Все они живы, однако пострадали от переохлаждения. Отмечается, что в машине в том числе находилось четверо детей.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика