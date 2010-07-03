Водитель грузовика дал признательные показания в деле о смерти 39 мигрантов

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Водитель грузовика, в прицепе которого от переохлаждения погибли 39 вьетнамцев, признался в том, что участвовал в организации незаконной миграции. Об этом сообщает "Газета.ру".

Мужчина входил в международную группу контрабандистов. В настоящее время он находится под арестом. В британской полиции считают, что 25-летний Мо Робинсон спланировал "одно или несколько мероприятий, в ходе которых различные лица нарушили иммиграционное законодательство". Во время слушаний мужчина подтвердил, что получал деньги за перевозку нелегалов.

23 октября в индустриальном парке в городе Грейс в английском графстве Эссекс полицейские обнаружили грузовик, в прицепе которого находились тела восьми женщин и 31 мужчины. Все погибшие являются гражданами Вьетнама, самым юным из них было 15 лет.

Ранее таможенники обнаружили при досмотре грузового рефрижератора в порту Кале на северо-западе Франции восьмерых нелегальных мигрантов. Все они живы, однако пострадали от переохлаждения. Отмечается, что в машине в том числе находилось четверо детей.

