На бездомного завели уголовное дело за избиение мужчины в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве завели уголовное дело на бездомного, подозреваемого в причинении телесных повреждений мужчине, сообщили Агентству "Москва" в столичном главке МВД.

Инцидент произошел в подуличном переходе станции "Комсомольская" Кольцевой линии метро. У приезжего из Екатеринбурга 1988 года рождения диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга тяжелой степени, двустороннюю пневмонию и двусторонний пневмоторакс.

Задержанным оказался уроженец Рязанской области 1983 года рождения, в Москве без определенного места жительства. Мужчину изобличили в содеянном. Дело заведено об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее Следственный комитет завел дело после нападения подростков на сверстника в Москве. Личности нападавших уже установлены.