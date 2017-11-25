Полиция заинтересовалась прокатившимся по тротуару возле Кремля водителем

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Столичная Госавтоинспекция изучает видеозапись, на которой водитель ездит по пешеходным дорожкам возле Кремля, передает ТАСС со ссылкой на Управление ГИБДД.

Ранее в Сети появилось видео, где видно, как водитель объезжает заторы по тротуару. По данным телеграм-канала Mash, на появившемся видео запечатлен 18-летний Илья Савельев, сын московского бизнесмена.

"Данная видеозапись изучается столичной Госавтоинспекцией с целью привлечения водителя автомобиля к ответственности", – сообщил собеседник агентства.