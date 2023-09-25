Подлодка "Ростов-на-Дону" получила незначительные повреждения – СМИ

Фото: ТАСС/Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ

Полученные 13 сентября подводной лодкой "Ростов-на-Дону" Черноморского флота (ЧФ) повреждения не критичны и не приведут к значительному увеличению времени ее нахождения на плановом ремонте, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Он уточнил, что повреждения не повлияли на прочный корпус субмарины.

Украина нанесла удар по Севастополю в ночь на 13 сентября. Он, в частности, привел к возгоранию на Севморзаводе, в результате которого пострадали 24 человека. Также повреждения получили два корабля, которые находятся на ремонте.

В Минобороны РФ заявили, что оба корабля будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов.

Плановый ремонт подлодки "Ростов-на-Дону" на Севморзаводе должен был продлиться несколько месяцев. На большом десантном корабле "Минск" Балтийского фота сейчас ведутся работы по расчистке поврежденных отсеков, идет оценка объема предстоящих ремонтных работ.

Пожар произошел на заводе в Севастополе в результате атаки ВСУ