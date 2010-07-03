В метро опровергли возгорание на Замоскорецкой линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На северном участке Замоскворецкой линии метро обкатывали новый состав, не принятый метрополитеном. У него была выявлена техническая неисправность, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.

Возгорания не было. Состав убрали с линии и передали экспертам компании-производителя для детального разбора под контролем представителей метро.

Уточняется, что в составе не было пассажиров. Угрозы для безопасности остальных пассажиров также не было.

Состав быстро убрали с линии. Однако интервалы движения были временно увеличены.

