Пропавшего школьника из Тамбовской области нашли живым в Подмосковье

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Школьник из Тамбовской области, который пропал без вести после того, как через сервис BlaBlaCar нашел попутный автомобиль и отправился к отцу в Подмосковье, найден живым. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Подросток нашел на BlaBlaCar попутный автомобиль. Водитель довез его до метро "Боровское шоссе". Это случилось 28 августа. Затем 8 сентября юношу видели в храме поселка Любимовка Пушкинского района Московской области. После этого его местонахождение не было известно.

Отмечается, что школьник уже несколько раз так уезжал к отцу в Подмосковье попутным транспортом. Сотрудники правоохранительных органов возвращали его матери. Однако в последний раз мальчик к отцу не пришел.

По факту исчезновения подростка возбуждено дело об убийстве. Однако его нашли живым и здоровым в Раменском районе Московской области по месту жительства родного отца.

Следователи устанавливают обстоятельства и мотивы его ухода из дома. Уточняется, что школьник живет вместе с мамой в Мордовском районе Тамбовской области.

