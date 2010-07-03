Пожар в "Зимней вишне" привел к высокому спросу на огнетушители

Фото: ТАСС

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", произошедший 25 марта 2018 года, привел к высокому спросу на огнетушители.

"После "Зимней вишни" в магазинах были куплены все средства пожаротушения, все прилавки были пустые. Невозможно было купить ни огнетушителя, ни датчика дыма", – цитирует ТАСС главу департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Рината Еникеева.

Он связал это с тем, что собственники торговых объектов в экстренном порядке покупали средства пожаротушения перед проверками.

Пожар в кемеровском ТЦ стал главной российской трагедией 2018 года. Огонь вспыхнул на верхнем этаже, где находились кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Пожар унес жизни 60 человек, большинство из которых – дети.

В рамках уголовного дела были арестованы 15 человек. Еще один человек проходит в качестве подозреваемого. В деле 280 томов. Суду предстоит опросить 500 потерпевших и 123 свидетеля, не считая самих подсудимых.

На месте "Зимней вишни" в память о погибших открыли "Парк ангелов". Проект американского ландшафтного дизайнера Джона Вайдмана реализовали на площади 1,8 гектара. В парке создано пространство для отдыха.

