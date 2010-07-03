Авария с участием шести автомобилей произошла на МКАД

Фото: Агентство "Москва"

Пять легковых машин столкнулись с грузовиком на 28 километре внешней стороны МКАД.

По данным Агентства "Москва", пострадал один человек. Авария произошла в районе улицы Липецкая. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате ДТП с участием грузовика на МКАД в районе парка "Лосиный остров".