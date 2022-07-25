Людей эвакуировали из здания суда в Серпухове из-за угрозы взрыва

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Людей эвакуировали из здания Серпуховского городского суда после анонимного сообщения о "минировании". Об этом сообщает ТАСС.
В настоящее время на месте работают кинологи, спасатели и сотрудники полиции. Здание обследуется на наличие взрывных устройств.
Ранее Серпуховский городской суд приговорил к 13 годам колонии Владислава Струженкова, устроившего взрыв в гимназии на территории местного монастыря. Молодой человек свою вину полностью признал.
Инцидент произошел 13 декабря прошлого года: взрывное устройство сработало в женском монастыре подмосковного Серпухова. Причиной нападения Струженкова мог стать его конфликт с другими воспитанниками и учителями гимназии.
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