Людей эвакуировали из здания суда в Серпухове из-за угрозы взрыва

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Людей эвакуировали из здания Серпуховского городского суда после анонимного сообщения о "минировании". Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время на месте работают кинологи, спасатели и сотрудники полиции. Здание обследуется на наличие взрывных устройств.

Ранее Серпуховский городской суд приговорил к 13 годам колонии Владислава Струженкова, устроившего взрыв в гимназии на территории местного монастыря. Молодой человек свою вину полностью признал.

Инцидент произошел 13 декабря прошлого года: взрывное устройство сработало в женском монастыре подмосковного Серпухова. Причиной нападения Струженкова мог стать его конфликт с другими воспитанниками и учителями гимназии.

