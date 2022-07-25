Из апартаментов бизнесмена Зеленого похитили имущество более чем на 1 млн долларов

14:37
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Полиция возбудила уголовное дело о краже после хищения денег и ценных вещей из арендованных апартаментов в центре Москвы у предпринимателя Артура Зеленого, сообщает ТАСС.
Кража произошла в 1-м Красногвардейском проезде, доме 22, строении 1. Сумма ущерба составила почти 63 миллиона рублей.
Правоохранители установили, что неизвестный приехал на парковку на такси, поднялся на лифте общего пользования, взломал замок входной двери, проник в апартаменты, где взорвал газом сейф и похитил часы Richard Miele за 800 тысяч долларов, Rolex Sky Dweller за 94,3 тысячи долларов, Hublot King Power за 50 тысяч долларов, Breguet Tradition за 100 тысяч долларов, две пары запонок Breguet за 1,2 миллиона рублей, авторучку Parker за 20 тысяч рублей. Также из сумки, которая находилась в прихожей, украли миллион рублей и 160 долларов.
Согласно данным открытых источников, Артур Зеленый является владельцем нескольких крупнейших операторов доставки еды по подписке.
Ранее полицейские задержали лидера и участников организованной группы, подозреваемых в краже дорогих телефонов у пассажиров столичной подземки. Всего было задержано 11 человек.
По предварительным данным, злоумышленники действовали по отлаженной схеме. Так, одна девушка отвлекала владельца телефона, другая незаметно вытаскивала телефон из кармана. Другие участники банды разблокировали украденные телефоны, удаляли все данные, после чего продавали.
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