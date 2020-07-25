В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на COVID-19, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего в столице умерли 4 389 человек с коронавирусной инфекцией.

"Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом", – говорится в сообщении Оперштаба.

Ранее сообщалось, что в Москве количество новых случаев коронавируса составляет 5,09 на 100 тысяч человек, следует из данных Росстата.

Отмечается, что это 26-е место среди субъектов страны. За последние сутки в Москве зарегистрировали 645 случаев коронавирусной инфекции.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 15 миллионов случаев заражения, свыше 619 тысяч человек скончались.

В России выявлено 800 849 случаев COVID-19, вылечились 588 774 человека, скончались 13 046.