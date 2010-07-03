Полиция не возбуждала уголовное дело после гибели кошек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Полиция пока не приняла решение о возбуждении уголовного дела после отравления уличных кошек в районе Аэропорт, сообщает Агентство "Москва".

Правоохранители все еще проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее в отдел МВД по району Аэропорт поступило сообщение от граждан о жестоком обращении с животными.

До этого жители района Сокол объявили войну кэтхантерам. Люди жалуются, что неизвестные травят кошек в их дворах: уже погибли как минимум 50 животных.

Местные жители обратились с заявлением в управу, полицию и прокуратуру. Они подчеркнули, что важно поднять в обществе проблему бесконтрольной продажи медицинских препаратов, которые легко можно использовать как яды.

Жестокие расправы над животными в Москве происходили и раньше. В декабре 2018 года в ЖК "Бутово парк" кто-то истреблял местных собак, разбрасывая по двору отравленные продукты.

Зоозащитники отмечают, что травля животных уголовно наказуема. За это предусмотрены общественные работы или лишение свободы, но живодеры почти всегда остаются безнаказанными.

