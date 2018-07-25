Вертолет МАЦ доставил в больницу пострадавшую в ДТП в Южном Бутове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вертолет Московского авиационного центра доставил в больницу женщину, которая пострадала в аварии на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Как уточнили в ведомстве, санитарный вертолет МАЦ вылетел на место ДТП, которое произошло у дома № 2 на улице Веневская. Там столкнулись два автомобиля.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека. "Экипаж санитарного вертолета эвакуировал пострадавшую женщину в лечебное учреждение Москвы", – цитирует сообщение департамента Агентство "Москва".

В пресс-службе ведомства также отметили, что в полете пострадавшая находилась под наблюдением врачей авиамедицинской бригады.