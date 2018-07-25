СК начал проверку после нападения пассажира на работников в Домодедове

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Следственный комитет начал проверку по факту хулиганства пассажира в аэропорту Домодедово, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По предварительной информации, вечером 24 июля в аэропорту пассажир рейса Москва – Якутск оказал физическое сопротивление охранникам авиакомпании при снятии его с борта.

Ранее сообщалось, что нетрезвый мужчина устроил драку в аэропорту. Жителя Краснодара 1976 года рождения доставили в дежурную часть и привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.