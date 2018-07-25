В Домодедове сообщили о поступивших угрозах в адрес аэропорта

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В Домодедове заявили о поступивших анонимных угрозах в адрес аэропорта, сообщает РИА Новости.

По словам представителя аэропорта, в связи с инцидентом предприняты стандартные процедуры для обеспечения безопасности.

"В настоящее время, угрозы работе аэропорта нет", – заявил собеседник агентства. По информации источников, речь идет об угрозах вмешательства в работу навигационных систем. Хакеры требуют в качестве отступных выкуп в несколько сотен биткоинов.

Ранее нетрезвый пассажир устроил драку в аэропорту "Домодедово". Его задержала полиция.