Аэропорт Ганновера приостановил работу из-за аномальной жары

25 июля, 07:53
Фото: ТАСС/Imago/Rainer_Droese
Международная воздушная гавань в немецком Ганновере временно прекратила свою работу из-за аномальной жары, передает РИА Новости.
По словам официального представителя аэропорта, в результате жаркой погоды северная взлетно-посадочная полоса получила повреждения. Одновременно в связи с ремонтными работами закрыта и южная полоса.
Сообщается, что аэропорт закрыт для всех вылетов и прилетов. Пассажирам рекомендовано вернуться домой и узнавать о статусе своего рейса в авиакомпании.
Продолжительный зной, который установился в Германии в прошлые выходные, останется хозяйничать в землях Нижней Саксонии еще на две недели.
По прогнозам синоптиков, к выходным температура воздуха прогреется до плюс 37 градусов.
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