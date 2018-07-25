Аэропорт Ганновера приостановил работу из-за аномальной жары

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Международная воздушная гавань в немецком Ганновере временно прекратила свою работу из-за аномальной жары, передает РИА Новости.

По словам официального представителя аэропорта, в результате жаркой погоды северная взлетно-посадочная полоса получила повреждения. Одновременно в связи с ремонтными работами закрыта и южная полоса.

Сообщается, что аэропорт закрыт для всех вылетов и прилетов. Пассажирам рекомендовано вернуться домой и узнавать о статусе своего рейса в авиакомпании.

Продолжительный зной, который установился в Германии в прошлые выходные, останется хозяйничать в землях Нижней Саксонии еще на две недели.

По прогнозам синоптиков, к выходным температура воздуха прогреется до плюс 37 градусов.