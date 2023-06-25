Российские врачи за сутки помогли 39 пациентам на трассах федерального значения

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Врачи на трассах федерального значения помогли 39 пациентам, в том числе ребенку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.

"Вчера при перекрытии трасс федерального значения центр управления в кризисных ситуациях координировал силы и средства службы медицины катастроф в Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Ростовской, Белгородской, Тамбовской и Орловской областях", – говорится в сообщении.

В общей сложности было задействовано 37 выездных медицинских бригад скорой медицинской помощи и территориальных центров медицины катастроф. Госпитализировали троих людей, в том числе несовершеннолетнего.

Вечером 23 июня в телеграм-канале пресс-службы основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина было опубликовано несколько аудиозаписей, где он заявлял, что по его подразделениям атаковали ВС РФ. Он попросил сторонников выйти против российского военного руководства.

В Минобороны России назвали эти сообщения ложными. ФСБ РФ, в свою очередь, возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.

Владимир Путин назвал действия ЧВК ударом в спину. Он подчеркивал, что российские власти не допустят повторения трагедии гражданской войны и защитят государство и народ от любых угроз.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с основателем ЧВК. Пригожин принял предложение главы государства об остановке движения на территории РФ. Группа начала разворачивать свои колонны техники и направилась обратно в полевые лагеря.

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