В Германии несколько человек погибли после нападения неизвестного с ножом

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Не менее трех человек погибли и шесть получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом в немецком городе Вюрцбург, злоумышленника задержала полиция. Об этом сообщает газета Bild.

Для обеспечения безопасности населения полиция оцепила центр города. Позднее нападавшего удалось задержать, он был нейтрализован после ранения в ногу.

О возможном террористическом мотиве нападения не сообщается.

Ранее неизвестный с ножом напал на сотрудницу полиции в коммуне Ла Шапель-сюр-Эрдр рядом с французским городом Нант. Женщина получила серьезные ранения, а нападавший скрылся. Его мотивы установить не удалось.