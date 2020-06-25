СК объявил журналиста Муждабаева в международный розыск

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Следственный комитет заочно предъявил обвинение российскому гражданину Айдеру Муждабаеву, сообщает пресс-служба ведомства.

Он обвиняется в публичных призывах в интернете к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма.

Айдер Муждабаев с 1998 года работал в редакции газеты "Московский комсомолец" в Москве. В 2008 году он занял должность заместителя главного редактора. В 2015 году Муждабаев переехал на постоянное место жительства на Украину, заняв должность заместителя гендиректора украинского телеканала ATR.

По данным следствия, находясь на территории Украины, обвиняемый разместил на своей персональной странице в Facebook два текстовых материала с призывами к совершению насильственных действий и захвату с применением силы россиян, находящихся на Украине, для их последующего обмена на осужденного в России за террористические преступления Олега Сенцова.

В настоящее время Муждабаев объявлен в международный розыск. Следствие подготовило материалы для его заочного ареста. Расследование по уголовному делу продолжается.

В прошлом году Муждабаев подвергся критике после его поста в социальной сети с призывом расстреливать тех, кто голосовал на выборах за Владимира Зеленского.