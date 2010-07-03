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25 июня, 21:07

Омбудсмен рассказала о семье привязанного в больнице ребенка

происшествия общество

25 июня, 21:07

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Фото: vk.com/mup_free

Ребенок, которого пытались привязать к кровати в Морозовской больнице, ранее мог подвергаться насилию в приемной семье, заявила уполномоченного по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

"С ребенком занимался психолог благотворительной организации. Психологическое и физическое состояние ребенка нормализовано", – цитирует Кузнецову "Интерфакс".

По ее словам, ребенок и еще одна девочка попали в больницу из приемной семьи после того, как от воспитателя детского сада поступило заявление о возможном насилии над ними.

Сейчас в семье находится еще один ребенок. Проводится доследственная проверка.

"Ужасает, что мы не можем обеспечить безопасность ни в родных, ни в приемных семьях, дети могут столкнуться с насилием и в медучреждениях, и многое зависит от тех, кто рядом, и оказался неравнодушным", – сказала Кузнецова.

Кузнецова уточнила, что студентку медколледжа 2 курса, которая пыталась привязать ребенка, отстранили от прохождения практики в данном медучреждении.

Омбудсмен пообещала принять все возможные меры, чтобы дети оказались в безопасности. Она также выразила надежду, что больница "сделает выводы из случившегося, чтобы повнимательнее следить за теми, кто приходит".

Девушка, которая опубликовала видео с инцидентом в больнице, пообщалась с телеканалом Москва 24. По словам Влады Янушевской, ребенка, который попал в кадр, в срочном порядке перевели в другое отделение и на его место положили другого "отказника".

"Ребенку нет и года, он лежал и плакал. За стеной стоит сестринский пост и две медсестры-практикантки, точно такие же как на видео, сидят и ковыряются в телефоне", – рассказала девушка.

Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента. В Морозовской больнице сообщили, что в учреждении предприняты усиленные меры по контролю за средним медицинским персоналом, в том числе за студентами-практикантами. Также сообщалось, что столичный департамент здравоохранения приложит все усилия для установления обстоятельств и причин произошедшего.

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происшествия общество

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