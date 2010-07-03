Привязавшая ребенка к кровати сотрудница больницы оказалась практиканткой

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Сотрудница, которая привязала к кровати малолетнего ребенка в Морозовской больнице, является практиканткой. Об этом сообщил столичный департамент здравоохранения.

"По информации главного врача Морозовской больницы, на видео, которое распространяется в Сети, запечатлена студентка медицинского колледжа, которая проходит практику в терапевтическом отделении Морозовской ДГКБ. Студентка не является сотрудником Морозовской больницы. В больнице предприняты усиленные меры по контролю за средним медицинским персоналом, в том числе за студентами-практикантами. Департамент здравоохранения Москвы приложит все усилия для установления обстоятельств и причин произошедшего", – сообщили в больнице.

Больница сообщила об этом происшествии руководству колледжа, где учится девушка, и полиции.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту этой истории. В ходе мониторинга СМИ было найдено видео, на котором медсестра применяет силу к ребенку, после чего пытается привязать его к кровати.

