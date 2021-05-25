Площадь пожара в здании на Серебрянической набережной выросла до 800 "квадратов"

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Площадь пожара в старом доме в центре столицы увеличилась в восемь раз – до 800 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Уточняется, что горящее здание находится в стадии демонтажа. По предварительным данным, пострадавших нет.

"Происходит возгорание кровли неэксплуатируемого здания на площади 800 квадратных метров", – рассказали в МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что возгорание началось в постройке по адресу Серебряническая набережная, дом 19. К месту происшествия затруднен подъезд пожарных машин из-за плотно припаркованных автомобилей.

Для тушения пожара привлечен вертолет Московского авиационного центра Ка-32. Пожар удалось локализовать.

