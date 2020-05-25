В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

76 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Москве. Об этом информирует Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по городу.

Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония.

Таким образом, общее число скончавшихся пациентов с COVID-19 в Москве составило 2 110 человек.

За минувшие сутки в Москве было выявлено 2 560 новых случаев COVID-19. Общее число подтвержденных случаев коронавируса в столице составило 166 473.

При этом более половины новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией младше 45 лет. Почти 9 процентов случаев пришлось на детей.

По последним данным, за прошедшие сутки в России подтвердили 8 946 новых случаев коронавируса. COVID-19 был зарегистрирован в 83 регионах страны.

В России подтверждено 8 946 новых случаев COVID-19



Ранее в Роспотребнадзоре заявили о новых правилах поведения из-за COVID-19. Глава ведомства Анна Попова отметила необходимость всеобщего взаимодействия в условиях пандемии.