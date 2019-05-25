Кровля пятиэтажного дома загорелась на юге Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел на чердаке пятиэтажного жилого дома на юге столицы вечером в пятницу, 24 мая.

Как сообщает столичный главк МЧС, инцидент произошел по адресу: 2-й Верхний Михайловский проезд, дом 7.

Отмечается, что горела кровля крыши на площади 500 квадратных метров. Эвакуировали 120 жильцов дома. В данный момент пожар ликвидирован.

Ранее из-за возгорания около 20 человек эвакуировали из здания гостиничного комплекса на юге столицы.