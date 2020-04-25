Более 600 случаев коронавируса выявили за сутки в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 600 случаев заболевания коронавирусом выявили за сутки в Московской области.

Об этом сообщил в Telegram Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Подмосковье.

Всего в области зафиксировано 7 тысяч 889 случаев заражения. Скончались 66 человек, выздоровели 262.

За последние сутки в России подтвердили 5 849 случаев коронавирусной инфекции.

Всего в стране зарегистрировано 68 622 случая. За сутки зафиксировано 60 летальных исходов, за весь период в России умерли 615 человек.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончалось.