Один человек пострадал при пожаре на северо-западе Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Квартира загорелась в столичном районе Хорошево-Мневники. В результате один человек пострадал, передает Агентство "Москва" со ссылкой на городской главк МЧС.

Возгорание началось в квартире по адресу: улица Народного Ополчения, дом 14, корпус 4.

Приехавшие пожарные спасли пятерых человек, включая двоих детей. Пламя уже потушили.