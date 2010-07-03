Двухэтажное здание вспыхнуло у Рижского вокзала в Москве

Огонь охватил кровлю двухэтажного административного здания недалеко от Рижского вокзала в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МЧС.

О пожаре спасатели узнали в 19:09. Приехав на улицу Веткина, дом 2, строение 16, они установили, что горит кровля.

Как уточнили охранники, людей внутри не было. Сейчас пламя тушат, сведений о пострадавших не поступало.