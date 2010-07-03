Мишонова прокомментировала видео, где женщина пугает ребенка ножом

Жительница Подмосковья угрожала ребенку ножом, чтобы напугать бывшего мужа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксению Мишонову.
Мишонова отметила, что полиция и комиссия по делам несовершеннолетних провели с родителями беседу, они устанавливали факты произошедшего, выясняли причины. После беседы они осмотрели саму квартиру, в которой проживают дети.
Омбудсмен отметила, что дети живут в комфортных условиях и обеспечены всем необходимым. Однако она уточнила, что родители не живут вместе уже полгода, добавив, что отец навещает семью и помогает в воспитании детей.
"На последней такой встрече мама в порыве ревности решила таким образом напугать бывшего мужа, чтобы тот показал, с кем он приехал на встречу", – подытожила Мишонова.
При этом Мишонова отметила, что с семьей будут работать специалисты, чтобы дети из-за конфликта родителей больше не подвергались опасности.
Инцидент произошел во дворе дома в поселке Майданово. На ролике, размещенном в соцсети "ВКонтакте", видно, как женщина приставляет нож к горлу малолетней девочки.
Полиция проверяет видео с угрожавшей ножом ребенку женщиной
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