Мишонова прокомментировала видео, где женщина пугает ребенка ножом

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Жительница Подмосковья угрожала ребенку ножом, чтобы напугать бывшего мужа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксению Мишонову.

Мишонова отметила, что полиция и комиссия по делам несовершеннолетних провели с родителями беседу, они устанавливали факты произошедшего, выясняли причины. После беседы они осмотрели саму квартиру, в которой проживают дети.

Омбудсмен отметила, что дети живут в комфортных условиях и обеспечены всем необходимым. Однако она уточнила, что родители не живут вместе уже полгода, добавив, что отец навещает семью и помогает в воспитании детей.

"На последней такой встрече мама в порыве ревности решила таким образом напугать бывшего мужа, чтобы тот показал, с кем он приехал на встречу", – подытожила Мишонова.

При этом Мишонова отметила, что с семьей будут работать специалисты, чтобы дети из-за конфликта родителей больше не подвергались опасности.

Инцидент произошел во дворе дома в поселке Майданово. На ролике, размещенном в соцсети "ВКонтакте", видно, как женщина приставляет нож к горлу малолетней девочки.