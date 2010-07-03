Префектура САО опровергла сообщения об обрушении балкона на улице Правды

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В префектуре северного округа столицы опровергли сообщения об обрушении балкона на улице Правды, передает Агентство "Москва".

В ведомстве подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности – на балконе лишь частично обрушилась штукатурка.

В результате никто не пострадал. Эвакуации людей не потребовалось. В префектуре также подчеркнули, что место происшествия огорожено.

Ранее СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что на улице Правды, доме 17/19 обрушился балкон, и в результате ЧП пострадал человек.