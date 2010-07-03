Один человек погиб при пожаре в квартире на севере столицы

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Пожар произошел в квартире на третьем этаже жилого дома в столичном районе Ховрино.

В результате происшествия погиб один человек, сообщили Агентству "Москва" в экстренных службах.

Возгорание произошло по адресу: улица Фестивальная, дом 22, корпус 3.

Несколько человек, в том числе двое детей, были спасены с расположенных выше этажей.