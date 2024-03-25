МВД опровергло информацию о присутствии микроавтобуса полиции на парковке "Крокуса"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Информация о якобы находившемся на парковке "Крокус Сити Холла" во время нападения террористов микроавтобусе кинологической службы МВД РФ, не соответствует действительности, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По ее словам, на самом деле автомобиль, фото и видео которого стали распространять в телеграм-каналах и соцсетях, является машиной скорой помощи.

Волк призвала представителей воздержаться от публикации непроверенной информации и доверять только официальным сообщениям правоохранителей.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Злоумышленники открыли стрельбу по людям, а затем подожгли концертный зал.

В результате трагедии погибли 137 человек, еще 182 пострадали. По данным МЧС, пока удалось опознать 68 тел погибших в теракте в "Крокусе".

Силовики задержали предполагаемых террористов в Брянской области, им предъявили обвинение по статье "Террористический акт".

Басманный районный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в теракте – Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Они будут находиться в СИЗО до 22 мая 2024 года.

В понедельник, 25 марта, из-за произошедшего теракта ТРК "Вегас Крокус сити", "Вегас Кунцево" и "Вегас Каширское" будут закрыты. О возможности посещения комплексов будет уведомлено позже.

