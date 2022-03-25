Самолет президента Польши аварийно сел в Варшаве по пути на встречу с Байденом

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Самолет президента Польши Анджея Дуды, следовавшего на встречу с американским лидером Джо Байденом в город Жешув на юго-востоке страны, совершил аварийную посадку в Варшаве, сообщает РИА Новости.

В Варшаве готовят резервный самолет. Программа визита в Жешув двух лидеров будет незначительно изменена из-за инцидента.

После прилета Дуды пройдет церемония приветствия Байдена. Президент США совершает двухдневный визит в Польшу после посещения Брюсселя, где он принимал участие во внеочередном саммите НАТО, саммите глав стран G7 и Европейского совета.

Ранее сообщалось, что из Варшавы будут высланы три четверти российских дипломатов. По словам посла РФ Сергея Андреева, это достаточно сильно "подрезает" возможности РФ для нормальной работы.

Кроме того, российский посол подчеркнул, что подобные действия со стороны Польши ставят дипломатические отношения между государствами под угрозу фактического обнуления.

