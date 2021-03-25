В Уругвае загорелся вертолет с вакциной от коронавируса

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180 доз вакцины Pfizer были уничтожены во время аварийной посадки вертолета, на котором перевозился препарат. Об этом сообщает издание Observador.

В материале уточняется, что вертолет ВВС Уругвая перевозил вакцину в город Роча, но из-за технических неполадок приземлился в 30 километрах от него.

Несколько членов экипажа получили незначительные травмы.

Ранее сообщалось о неумышленном уничтожении двух тысяч доз вакцины Moderna в больнице Бостона. Уборщик случайно отключил холодильник, где находился препарат.