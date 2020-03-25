Четвертый случай заражения коронавирусом подтвердился в Башкирии

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Количество зараженных коронавирусом в Республике Башкортостан достигло четырех человек.
Как сообщил в Facebook вице-премьер правительства республики Андрей Назаров, их состояние стабильное.
Известно, что двое из зараженных в начале марта вернулись из Европы, еще один часто бывал в Москве.
Назаров отметил, что установлен круг контактировавших с ними людей, пациенты изолированы.
За последние сутки число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 495 человек.
Зарегистрировано 57 новых случаев в 14 российских регионах, 28 из них – в Москве.
Количество заразившихся коронавирусом в мире удвоилось за шесть дней
Ранее столичные власти утвердили алгоритм лечения пациентов, у которых подтвержден положительный результат теста на коронавирус, в домашних условиях.
Согласно документу, пациент остается дома, если его температура ниже 38,5 градуса Цельсия и если у него фиксируется свободное дыхание.
Также Департамент здравоохранения Москвы рекомендовал пить больше жидкости, использовать жаропонижающие и парацетамол.