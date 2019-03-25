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16:55

В Чехове после пожара не выявили превышения концентрации вредных веществ

происшествия пожар

16:55

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Фото: chehov-vid.ru

Замеры атмосферного воздуха в подмосковном Чехове после пожара на территории ПСК "Сергеево", не выявили превышения концентрации вредных веществ, сообщила глава муниципалитета Марина Кононова в Instagram.

"Результаты измерения показывают, что угроза здоровью граждан отсутствует", – говорится в сообщении.

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25 марта в 10.18 оператору Системы-112 поступил вызов о пожаре на территории производственно-складского комплекса «Сергеево». По прибытии пожарных расчетов обнаружено возгорание ангара площадью 80х30 кв.м. с хранящимся внутри ГСМ. На месте работает 10 пожарных расчетов, спасатели АСГ «ЧеховСпас», ПСО-5, направлены все экстренные службы. Задействованных сил и средств достаточно для ликвидации возгорания, угрозы для населения нет. Просьба сохранять спокойствие! Администрация г.о. Чехов совместно с Серпуховским территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области проводит контроль за состоянием воздуха на территории городского округа Чехов. #главагочехов #кононовамарина #гочехов #городчехов #чехов #маринакононова #подмосковье #московскаяобласть #пожар #экстренныеслужбы

Публикация от Марина Владимировна Кононова (@kononova_mv)


Ранее на территории бывшей фермы в деревне Сергеево загорелся ангар с горюче-смазочными материалами. Пожар охватил здание целиком на площади 2,4 тысячи квадратных метров, а затем перекинулся на соседний ангар, где хранится картон.

По предварительным данным, в результате пострадал один человек.

происшествия пожар

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