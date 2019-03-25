В Чехове после пожара не выявили превышения концентрации вредных веществ

Фото: chehov-vid.ru

Замеры атмосферного воздуха в подмосковном Чехове после пожара на территории ПСК "Сергеево", не выявили превышения концентрации вредных веществ, сообщила глава муниципалитета Марина Кононова в Instagram.

"Результаты измерения показывают, что угроза здоровью граждан отсутствует", – говорится в сообщении.



Ранее на территории бывшей фермы в деревне Сергеево загорелся ангар с горюче-смазочными материалами. Пожар охватил здание целиком на площади 2,4 тысячи квадратных метров, а затем перекинулся на соседний ангар, где хранится картон.

По предварительным данным, в результате пострадал один человек.