Открытое горение на чеховском складе ликвидировали

Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре на территории бывшей фермы в подмосковном Чехове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.
Внутри здания, вспыхнувшего утром 25 марта, были бочки с бензином. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. По последним данным, в результате пожара пострадал один человек.
Спасатели пояснили, что сейчас на месте ЧП специалисты берут пробы воздуха, которые проверят на содержание вредных веществ. Тушить пламя выезжали 72 человека и 20 единиц техники. Через некоторое время после начала пожара конструкция частично обрушилась, не выдержав тепловой нагрузки.
Локализацию возгорания объявили около часа назад. Отмечалось, что сотрудники МЧС спасли от распространения огня склад, стоявший в 10 метрах от полыхающего строения.
Со слов очевидца случившегося, сначала он увидел сильное задымление. Затем последовали две яркие вспышки, которые мужчина принял за взрыв баллонов.
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