Истец умер в столичном суде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мужчина, который выступал истцом по гражданскому делу в Кузьминском суде, умер во время слушания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Карину Каленову.

По ее словам, истцу стало плохо, и он вышел на лестницу, где упал. В суд вызвали фельдшеров, но они лишь констатировали смерть мужчины.