Более килограмма гашиша изъяли полицейские у водителя в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице задержали мужчину, подозреваемого в попытке сбыта партии наркотиков, сообщает Агентство "Москва".

Госавтоинспекторы остановили автомобиль Toyota на улице Адмирала Корнилова. Проверяя документы, полицейские обратили внимание на то, что пассажир сильно нервничает, неохотно отвечая на вопросы.

При личном досмотре у него изъяли брикет коричневого цвета растительного происхождения. Осматривая машину, полицейские обнаружили еще 10 таких брикетов. Это оказался гашиш, общая масса которого превысила один килограмм.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Фигуранта заключили под стражу.