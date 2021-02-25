Причиной массового отравления в Каспийске могла стать загрязненная вода

18:39
Фото: depositphotos/Olegkalina
Массовое отравление людей в дагестанском Каспийске могло произойти из-за загрязненной воды. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.
Уточняется, что горожанам воду подавали с нарушениями санитарного законодательства.
"По предварительным результатам лабораторных исследований материала от больных, в трех случаях выделена дизентерия Флекснера, в четырех пробах обнаружена РНК ротавируса. Предполагаемым фактором передачи инфекции явилась загрязненная питьевая вода, подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства", – говорится в сообщении.
Две пробы водопроводной воды из 56, которые были отобраны в эпидочаге, не соответствуют гигиеническим требованиям по вирусологическим показателям. Еще 12 – по санитарно-химическим показателям.
Ранее более 20 человек поступили в больницу дагестанского Каспийска с отравлением.
Жителей попросили на время расследования инцидента употреблять и использовать в быту только бутилированную воду. По факту отравления прокуратура организовала проверку.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: