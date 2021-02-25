Причиной массового отравления в Каспийске могла стать загрязненная вода

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Массовое отравление людей в дагестанском Каспийске могло произойти из-за загрязненной воды. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

Уточняется, что горожанам воду подавали с нарушениями санитарного законодательства.

"По предварительным результатам лабораторных исследований материала от больных, в трех случаях выделена дизентерия Флекснера, в четырех пробах обнаружена РНК ротавируса. Предполагаемым фактором передачи инфекции явилась загрязненная питьевая вода, подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства", – говорится в сообщении.

Две пробы водопроводной воды из 56, которые были отобраны в эпидочаге, не соответствуют гигиеническим требованиям по вирусологическим показателям. Еще 12 – по санитарно-химическим показателям.

Ранее более 20 человек поступили в больницу дагестанского Каспийска с отравлением.

Жителей попросили на время расследования инцидента употреблять и использовать в быту только бутилированную воду. По факту отравления прокуратура организовала проверку.

