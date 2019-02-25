Полиция возбудила уголовное дело после нападения на директора столичной школы

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Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на директора школы в Южном Бутове, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Дело расследуется по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

На прием к директору школы №2109 Любови Егоровой пришел родственник одной из дошкольницы, который хотел выяснить причины перевода сестры в другую дошкольную группу.

В ходе встречи между собеседниками возник конфликт и мужчина применил силу. Нападавшего задержали на месте. Егоровой оказали медпомощь, после чего доставили в больницу.