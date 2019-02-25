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17:23

Умерла раненная при монтировке декораций сотрудница РАМТ

происшествия

17:23

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Фото: Агентство "Москва"

Заведующая художественно-постановочной частью РАМТ Ольга Школьникова умерла от травмы, полученной при монтировке декораций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

Погибшая работала в театре с 2002 года. Женщины не стало в ночь на 25 февраля. Теперь театру предстоит судмедэкспертиза, после которой руководство определится с дальнейшими действиями.

В минувшую пятницу в Российском академическом молодежном театре опровергли сообщения о рухнувших декорациях. В театре пояснили, что при монтировке один из сотрудников получил травму и уехал в больницу на скорой помощи.

происшествия

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