Умерла раненная при монтировке декораций сотрудница РАМТ

Фото: Агентство "Москва"

Заведующая художественно-постановочной частью РАМТ Ольга Школьникова умерла от травмы, полученной при монтировке декораций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

Погибшая работала в театре с 2002 года. Женщины не стало в ночь на 25 февраля. Теперь театру предстоит судмедэкспертиза, после которой руководство определится с дальнейшими действиями.

В минувшую пятницу в Российском академическом молодежном театре опровергли сообщения о рухнувших декорациях. В театре пояснили, что при монтировке один из сотрудников получил травму и уехал в больницу на скорой помощи.