Отравившийся пассажир рейса "Аэрофлота" отказался от бортового питания

Представители "Аэрофлота" прокомментировали инцидент с отравлением четверых детей, прилетевших в Магнитогорск из Москвы. В пресс-службе компании пояснили, что один из отравившихся пассажиров отказался от питания на борту, передает Агентство "Москва".
Восстановить события во время полета руководство авиаперевозчика смогло, опросив экипаж и пассажиров лайнера. Оказалось, что за 20 минут до снижения один из летевших рейсом людей рассказал о плохом самочувствии и пожаловался на тошноту.
"Во время полета от бортового питания он отказался. Бортпроводники предложили пассажиру воды, он проследовал в туалетную комнату. После выхода из туалетной комнаты он стал вести себя неадекватно", – уточнили в пресс-службе.
Присутствовавшие в самолете врачи сочли, что симптомы, наблюдаемые у пассажира, похожи на типичные проявления токсического отравления психотропными препаратами. В частности, его зрачки были разной величины.
Кроме того, у пассажира, которому оказали первую медицинскую помощь, были зрительные галлюцинации и судороги с неполной потерей сознания. Сам он рассказал, что перед рейсом вместе с друзьями ел мускатные орехи с рынка. По прилету в Магнитогорск была вызвана бригада фельдшеров.
"Медикам был передан целлофановый пакет, в котором были мускатные орехи и орехи кешью", – уточнили в авиакомпании.
Ранее Уральская транспортная прокуратура сообщила о госпитализации с пищевым отравлением четырех детей. Все они прилетели в Магнитогорск 25 февраля. Сейчас отравившиеся находятся в удовлетворительном состоянии.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.