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16:28

Отравившийся пассажир рейса "Аэрофлота" отказался от бортового питания

происшествия

16:28

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Фото: depositphotos/Nordroden

Представители "Аэрофлота" прокомментировали инцидент с отравлением четверых детей, прилетевших в Магнитогорск из Москвы. В пресс-службе компании пояснили, что один из отравившихся пассажиров отказался от питания на борту, передает Агентство "Москва".

Восстановить события во время полета руководство авиаперевозчика смогло, опросив экипаж и пассажиров лайнера. Оказалось, что за 20 минут до снижения один из летевших рейсом людей рассказал о плохом самочувствии и пожаловался на тошноту.

"Во время полета от бортового питания он отказался. Бортпроводники предложили пассажиру воды, он проследовал в туалетную комнату. После выхода из туалетной комнаты он стал вести себя неадекватно", – уточнили в пресс-службе.

Присутствовавшие в самолете врачи сочли, что симптомы, наблюдаемые у пассажира, похожи на типичные проявления токсического отравления психотропными препаратами. В частности, его зрачки были разной величины.

Кроме того, у пассажира, которому оказали первую медицинскую помощь, были зрительные галлюцинации и судороги с неполной потерей сознания. Сам он рассказал, что перед рейсом вместе с друзьями ел мускатные орехи с рынка. По прилету в Магнитогорск была вызвана бригада фельдшеров.

"Медикам был передан целлофановый пакет, в котором были мускатные орехи и орехи кешью", – уточнили в авиакомпании.

Ранее Уральская транспортная прокуратура сообщила о госпитализации с пищевым отравлением четырех детей. Все они прилетели в Магнитогорск 25 февраля. Сейчас отравившиеся находятся в удовлетворительном состоянии.

происшествия

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