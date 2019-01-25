По факту убийства женщины на Проспекте Мира возбуждено уголовное дело

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По факту убийства женщины в квартире на Проспекте Мира возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГСУ СК по Москве.

По данным следствия, вечером 25 января в квартире одного из жилых домов на Проспекте Мира между мужчиной и его бывшей сожительницей произошел конфликт. Мужчина во время ссоры ударил ножом женщину и ее мать.

От полученных повреждений женщина 1985 года рождения умерла на месте. Ее мать 1955 года рождения госпитализирована.

В ходе расследования был задержан подозреваемый 1986 года рождения. Проводятся следственные действия, осматривается место ЧП.