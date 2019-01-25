Мужчина напал с ножом на двух женщин на Проспекте Мира

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина с ножом напал на двух женщин в квартире на Проспекте Мира в Москве. О происшествии сообщает столичный главк МВД.

Одна из них умерла на месте, вторую госпитализировали с ножевым ранением. Подозреваемого доставили в отдел полиции.

На месте ЧП работают оперативники. Обстоятельства происшествия выясняются, проводится проверка.