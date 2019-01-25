СК проверит информацию о волдырях у солистки "Красок" после инъекций

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Столичные следователи проверяют появившуюся в СМИ информацию об оказании услуг ненадлежащего качества клиентке частной клиники, сообщает Агентство "Москва".

Речь идет о солистке поп-группы "Краски" Ольге Гусевой. Певица проходила процедуру увлажнения кожи в одном из салонов красоты, однако через несколько дней после инъекций ее лицо покрылось волдырями. Сюжет об этом показали на одном из федеральных телеканалов.

Следователи проводят проверку по данному факту, в ходе которой дадут правовую оценку всем доводам, прозвучавшим в сюжете.