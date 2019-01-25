МВД РФ опровергло "террористическую" версию взрыва в Магнитогорске

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Задержанный в Магнитогорске гражданин Киргизии не проверяется на причастность к взрыву в жилом доме, сообщает РИА Новости. Таким образом, информацию СМИ опровергли.

Речь идет о Хуснидине Зайнабидинове, задержанном в Магнитогорске 16 января. Официальный представитель МВД России Ирина Волк пояснила, что его искали по запросу местных властей за участие в беспорядках в Оше в июне 2010 года. Он был в международном розыске по инициативе своей страны. Волк добавила, что пока не будет решено, стоит ли его экстрадировать, задержанный останется под стражей.

31 декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов десятиэтажного жилого дома. Погибли 39 человек. Спасательная операция заняла четыре дня. По поручению Владимира Путина всех жильцов поврежденного дома расселят в другие здания.

Некоторые СМИ сообщили о том, что запрещенная в РФ террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв в жилой многоэтажке в Магнитогорске. Однако следователи не обнаружили следов взрывчатки на месте обрушения части дома в Магнитогорске. Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко рассказала, что версия взрыва газа остается приоритетной.

Она уточнила, что с самого начала следствие отрабатывает все возможные версии трагедии. Выводы о причине произошедшего можно будет сделать только по итогам проведения комплекса следственных действий и анализа всех доказательств. Журналистам Петренко рекомендовала не доверять сообщениям террористических организаций. По ее словам, они часто приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира.

Ранее УФСБ России по Челябинской области организовало проверку информации о якобы готовящихся взрывах в Магнитогорске. Сообщения об угрозе взрывов поступили на электронные адреса жителей города и социальных учреждений. В пресс-службе горадминистрации назвали рассылку спамом, цель которого – посеять панику среди горожан.