Восемь человек спасли из пожара в доме на юго-востоке Москвы

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Восемь человек спасли из дома в Выхине-Жулебине, где произошел пожар, сообщает Агентство "Москва".

Информация о возгорании в доме на улице Генерала Кузнецова, 23, поступила в 14:46. На место происшествия выехали пожарные, которые установили, что горит квартира на седьмом этаже 14-этажного жилого дома.

На площади 30 квадратных метров горели личные вещи и мебель. В 15:17 возгорание локализовали, в 15:26 потушили. Из огня спасли восемь человек. Одного из них сейчас осматривают медики.