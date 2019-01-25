В Минпросвещения призвали развивать психологические службы после стрельбы в Абалаково

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После инцидента со стрельбой у школы в Красноярском крае Минпросвещения РФ призвало расширять работу психологических служб помощи. Это позволит предотвращать конфликты в школах, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В Минпросвещения подчеркнули, что знают о случившемся и взяли это дело на контроль. "Инцидент еще раз подчеркивает необходимость развития психологических служб помощи в системе образования, позволяющих в том числе препятствовать возникновению конфликтов", – пояснили в пресс-службе. Как уточнили представители ведомства, сейчас этой работой охвачены все российские регионы.

Ранее сообщалось, что ученик выстрелил из охотничьего ружья рядом со школой в поселке Абалаково Красноярского края. В результате стрельбы никто не пострадал. Подростка задержал участковый. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Умышленное повреждение или уничтожение имущества".

Уточняется, что поселок Абалаково расположен в 200 километрах от Красноярска. Там проживают более 1,5 тысячи человек, есть одна школа.