"Ельцин-центр" в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

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Около 30 человек эвакуировали из помещения "Ельцин-центра" в центре столицы из-за угрозы взрыва, сообщает "Интерфакс".

Столичный филиал "Ельцин-центра" расположен на улице Большая Полянка. Помещения обследуют кинологи.

По данным telegram-канала Mash, на имя директора московского фонда доставили коробку размером 40 на 60 сантиметров и весом в четыре килограмма. Подписана она была стихами Омара Хайяма. Возможно, внутри взрывчатка. Сейчас это выясняют специалисты.